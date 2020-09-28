Политика

13:53 28.09.2020

В "Слуге народа" намерены вести параллельный подсчёт голосов на местных выборах в облцентрах - Корниенко

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В "Слуге народа" намерены вести параллельный подсчёт голосов на местных выборах в облцентрах - Корниенко

В партии "Слуга народа" заявляют о намерениях проводить параллельный подсчёт голосов на запланированных на 25 октября местных выборах в областных центрах Украины, в частности, на выборах в областные советы.

Об этом заявил лидер партии Александр Корниенко на презентации итогов выдвижения кандидатов на очередных местных выборах 25 октября 2020 года в понедельник в Киеве.

Он отметил, что проведения на всех избирательных участках параллельного подсчёта партия не обещает, "но основные моменты, города-миллионники, областные центры, областные советы" будут им охвачены.

Теги: #корниенко #слуга_народа #выборы
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