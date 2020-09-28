Политика

13:28 28.09.2020

Три четверти жителей Тернополя готовы поддержать на выборах мэра Надала – опрос "Рейтинга"

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Три четверти жителей Тернополя готовы поддержать на выборах мэра Надала – опрос "Рейтинга"

Действующий городской голова Тернополя Сергей Надал лидирует в электоральных предпочтениях населения – за него готовы проголосовать три четверти тех, кто определился и придет на местные выборы, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

Согласно обнародованным в понедельник данным, среди тех, кто определился и придет на выборы, 75,6% намерены отдать свой голос за Надала (ВО "Свобода"). Рейтинг других кандидатов значительно ниже (не больше 6%): 5,4% готовы проголосовать за Виктора Овчарука ("Европейская солидарность"), 5,1% - за Ивана Сороколита ("Сила людей"), 4,6% - за Виктора Гевко ("Слуга народа"), 3,7% - за Леонида Быцюру ("Батькивщина"), 3,3% - за Ирину Яремчук (Украинская Галицкая партия).

Рейтинги других кандидатов ниже 1%. Не определились, за кого голосовать, около 9% опрошенных.

Моделирование второго тура выборов мэра Тернополя показало, что при условии выхода Надала и других потенциальных кандидатов действующий мэр победил бы. В паре с Сороколитом - с результатом 83% против 10%, в паре с Овчаруком - 81% против 11%, в паре с Быцюрой - 82% против 9%.

Социсследование проводилось 24 сентября среди жителей Тернополя от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 3,1%.

Теги: #надал #тернополь #опрос #выборы #рейтинг
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