Украина намерена договориться с Еврокомиссией о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности

Кабинет министров Украины одобрил проект Соглашения с Европейской комиссией о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности.

"28 сентября на внеочередном заседании Кабинет министров Украины принял распоряжение, предусматривающее создание правовых оснований для заключения соглашения между правительством Украины и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности. Актом предлагается одобрить проект Соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской комиссией, которая действует от имени Европейского Союза", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что проектом Соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС – 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, которая охватывает всю территорию Украины.

Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В соответствии с Соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создание эффективных процедур обмена информацией.

"Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующие риски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подписание Соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.