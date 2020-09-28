Политика

12:34 28.09.2020

Законопроект о народовластии через референдум вскоре можно будет выносить на голосование – первый вице-спикер Рады

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Законопроект о народовластии через референдум вскоре можно будет выносить на голосование – первый вице-спикер Рады

 Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает профильные комитеты ускорить работу над законопроектами о Бюро экономической безопасности и о народовластии через всеукраинский референдум.

"Нам надо определиться с состоянием готовности и ускориться по законопроекту о Бюро экономической безопасности, а также по законопроекту о народовластии через всеукраинский референдум", - сказал Стефанчук на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Он напомнил, что парламентский комитет по вопросам государственной власти уже работает над законопроектом о народовластии. "Давайте его дорабатывать. Там учтено подавляющее большинство поправок... Я думаю, что его можно в ближайшее время выносить в зал", - сказал Стефанчук.

Теги: #референдум #рада #стефанчук
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