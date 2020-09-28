Политика

12:11 28.09.2020

За кресло мэра Ужгорода поборются три Богдана Андриива, в том числе действующий голова

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За кресло мэра Ужгорода поборются три Богдана Андриива, в том числе действующий голова

 Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами на должность мэра Ужгорода Богдана Евстафьевича Андриива, который является действующим городским головой, а также Богдана Михайловича Андриива и Богдана Ярославовича Андриива, сообщила гражданская сеть "Опора".

Все трое кандидатов баллотируются как самовыдвиженцы.

Богдан Евстафьевич Андриив занимает должность городского головы Ужгорода с 16 ноября 2015 года. Тогда субъектом его выдвижения была партия "Видродження". В 2019 году он баллотировался в народные депутаты от политсилы "Оппозиционный блок" и занимал седьмую позицию в списке.

Публичной информации о деятельности двух других Богданов Андриивых пока выяснить не удалось. Поэтому в сети "Опора" предполагают, что эти два кандидата зарегистрированы как технические.

В факте регистрации кандидатов с одинаковой фамилией нарушения законодательства нет. Впрочем, если по этому поводу будут заявления в полицию или у правоохранителей возникнут другие основания обратить внимание на данный факт, то задача правоохранителей, а впоследствии - суда, выяснить: не платил ли кто-то кандидату деньги за то, чтобы он зарегистрировался. Если ответ утвердительный, то это признаки преступления по статье 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателя или кандидата) или по статье 157 УК (препятствование осуществлению избирательного права, соединенное с обманом).

Как известно, в Умани (Черкасская обл.) ТИК зарегистрировала кандидатами на должность мэра двух тезок нынешнего городского головы Александра Цебрия. Причем имена и фамилии они изменили в июне и июле этого года. Самого мэра в качестве кандидата комиссия регистрировать отказалась.

Теги: #ужгород #опора #выборы
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