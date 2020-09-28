Политика

08:25 28.09.2020

Байден потребовал от Сената рассмотреть кандидата на должность судьи Верховного суда США после президентских выборов

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Байден потребовал от Сената рассмотреть кандидата на должность судьи Верховного суда США после президентских выборов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал Сенат рассмотреть вопрос об утверждении кандидата на пост судьи Верховного суда только после избрания следующего президента.

"Американцы знают, что решения Верховного суда США влияют на их повседневную жизнь... Сенат не должен рассматривать замещение вакансии до тех пор, пока американский народ не выберет своего следующего президента и следующий Конгресс", - говорится в распространенном заявлении Байдена.

В нем отмечается, что в послужном списке выдвинутой президентом Дональдом Трампом кандидата в судьи Эми Барретт есть "несогласия с решением Верховного суда", в частности, по реформе системы здравоохранения предыдущего главы государства Барака Обамы.

Как ожидается, первые встречи Барретт с сенаторами-республиканцами пройдут на Капитолийском холме уже в ближайший вторник, а процедура утверждения будет проведена до конца октября, перед президентскими выборами 3 ноября, как того добивается Трамп. Предполагается, что достаточное число республиканцев, удерживающих большинство в Сенате, согласятся сделать это. В свою очередь против назначения верховного судьи до выборов выступают сенаторы-демократы, а также некоторые республиканские сенаторы, представляющие штаты, в которых сильны позиции демократического электората.

Кандидат Трампа в случае утверждения заменит в суде скончавшуюся ранее в сентябре Рут Бейдер Гинзбург. При рассмотрении дел она придерживалась принципов, близких именно Демократической партии.

В целом до кончины Бейдер Гинсбург в Верховном суде было пять судей, поддерживающих республиканцев, и четверо судей, близких по взглядам к демократам. Однако теперь, в случае одобрения кандидата Трампа, в суде окажутся шесть прореспубликанских судей и только трое "судей-демократов".

Должность члена Верховного суда в США - пожизненная. Как правило, на нее назначают сравнительно молодых судей. Таким образом, у Трампа теперь есть возможность на долгие годы обеспечить такой состав суда, который будет трактовать законы так, как это считают правильным именно республиканцы.

Эксперты полагают, что, таким образом, назначение еще одного "республиканского" судьи не менее важное событие, чем, к примеру, даже президентские выборы.

Кроме того, укрепление позиций республиканцев в суде может быть важным как раз в преддверии выборов. На данный момент не исключено, что очень многие избиратели из-за распространения коронавируса проголосуют по почте. Республиканцы предупреждают, что это очень ненадежный метод, так как бюллетени практически не защищены от махинаций. Поэтому не исключено, что вне зависимости от результатов проигравший кандидат будет стремиться доказать, что из-за нарушений при голосовании по почте выборы нельзя считать честными. И в этой ситуации не исключено, что именно Верховный суд будет вынужден разрешить эти споры.

Теги: #сша #судья #байден #требование
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