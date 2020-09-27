Политика

14:02 27.09.2020

Макрон призывает Лукашенко не цепляться за власть

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Макрон призывает Лукашенко не цепляться за власть

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, оказался в кризисе, так как отказывается видеть демократические процессы, и теперь ему следует уйти, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"То, что происходит в Беларуси - это кризис власти. Власть никак не может признать логику демократии и поэтому при помощи силы пытается удержаться наплаву. Ясно, что Лукашенко следует уйти", - сказал он в интервью газете "Журналь дю диманш".

Макрон подчеркнул, что РФ пока не делает тех шагов, которых он ждет от нее для решения белорусского кризиса.

"Так вышло, что я поговорил с Владимиром Путиным 14 сентября, а в тот день он принимал Лукашенко в Сочи. Я сказал Путину, что Россия может сыграть роль, причем - позитивную. Для этого России нужно подтолкнуть Лукашенко к тому, чтобы он признал настоящие итоги голосования и отпустил политзаключенных. Разговор состоялся пару недель назад, а результата до сих пор нет", - завил президент Франции.

Макрон с понедельника по среду посетит Латвию и Литву. В Елисейском дворце не исключают, что в ходе этой поездки президент проведет встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Теги: #лукашенко #макрон #беларусь
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