Политика

22:29 26.09.2020

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

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Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост мэра

Львовский горизбирком зарегистрировал 10 кандидатов на пост городского головы Львова, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий.

      "Зарегистрированы кандидатами 10 человек, документы еще одного претендента комиссия будет рассматривать в понедельник", -- сказал глава горизбиркома в субботу.

      По его данным, комиссия зарегистрировала Юлию Гвоздович от "Украинской галицкой партии", Наталью ван Доеверен от "Духовной партии Украины", Игоря Зинкевича от партии "Варта", Тараса Кльофу от партии "Слуга народа", Руслана Кошулинского (ВО "Свобода"), Андрея Садового ("Самопомощь"), Олега Синютку от "Европейской солидарности", а также Игоря Телишевского от партии "За майбутне".

      Кроме того, комиссия зарегистрировала кандидатами на пост городского головы Львова самовыдвиженцев Назария Брезицкого, Юрия Буня, Игоря Васюныка и Романа Матыса.

      По словам Игоря Слипецкого, 28 сентября комиссия рассмотрит документы еще одного претендента – Остапа Стахива.

Теги: #львов #мэр #кандидаты #выборы
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