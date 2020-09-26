Политика

20:19 26.09.2020

Участники совещания по вопросам работы ТКГ обсудили выполнение достигнутых в Париже в декабре 2019г договоренностей и имеющиеся проблемы - ОП

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Участники совещания по вопросам работы ТКГ обсудили выполнение достигнутых в Париже в декабре 2019г договоренностей и имеющиеся проблемы - ОП

Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский в КПВВ "Майорское" провел совещание по вопросам работы Трехсторонней контактной группы.

Как сообщает в субботу вечером пресс-служба Офиса президента, в совещании приняли участие руководитель Офиса Андрей Ермак, его заместитель Роман Машовец, первый замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр обороны Андрей Таран, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, директор Шестого территориального департамента МИД Андрей Плахотнюк, народный депутат, замглавы делегации Украины в ТКГ Александр Мережко, другие представители Украины в ТКГ, а также представители СММ ОБСЕ.

"На заседании обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в Париже во время встречи лидеров стран Нормандской четверки в декабре прошлого года, а также проблемы, которые мешают выполнению этих договоренностей. Было отмечено, что режим всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня является безоговорочным успехом на пути к достижению мира на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Действительно, мы наблюдаем минимизацию потерь. На сегодня режим тишины сохраняется уже 62-й день. Хочу поблагодарить за выдержку, прежде всего, наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, к каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", - сказал Зеленский.

Представительница СММ ОБСЕ в Краматорске Едрино Милфорд отметила, что мониторинговая миссия фиксирует гораздо меньше нарушений с 27 июля, когда начал действовать режим устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня.

"За семь недель после начала введения дополнительных мер для устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня, с 27 июля по 16 сентября, было зафиксировано 1052 случая нарушений. Для сравнения, за пять недель до этого мы зафиксировали 18 027 нарушений", - сообщила представительница ОБСЕ, добавив, что за эти два месяца режима тишины было зафиксировано лишь одно ранение гражданского лица - в первый день его действия.

"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на отдельные и неприцельные выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", - отметил Хомчак.

Во время совещания обсудили продвижение в вопросе зеркального разведения сил и средств на четырех согласованных участках, а также в вопросе разминирования территории Донбасса.

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в Париже, было проведено разминирование на 12 участках, согласованных ранее. Разминированы объекты водо-, газоснабжения, необходимые для населения. На стороне, контролируемой Украиной, значительно уменьшилось количество людей, которые подрываются", - доложил командующий ООС Сергей Кравченко.

Был также обсужден вопрос возможного открытия большего количества КПВВ на Донбассе.

С целью ускорения переговорного процесса для достижения больших результатов во всех упомянутых вопросах и быстрой имплементации договоренностей лидеров стран "Нормандской четверки" Ермак предложил участникам ТКГ встречаться чаще.

"Я хотел бы попросить представителей Трехсторонней контактной группы, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров ", - отметил он.

Теги: #ткг #совещание
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