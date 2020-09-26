Политика

12:24 26.09.2020

Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

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Зеленский поручил приостановить полеты самолетов, аналогичных АН-26, потерпевшего катастрофу - замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский поручил приостановить полеты АН-26 до выяснения причин катастрофы самолета вблизи аэродрома в Чугуеве Харьковской области, сообщил заместитель главы офиса президента Олег Татаров.

“Президент дал поручение приостановить любые полеты с привлечением аналогичных самолетов до выяснения причин трагедии. И министр обороны, и руководитель Генерального штаба поручение уже начали выполнять”, - сказал Татаров в субботу в эфире телеканала “Украина-24”.

Теги: #зеленский #ан_26 #авиакатастрофа
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