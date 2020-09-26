Политика

12:09 26.09.2020

Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

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Зеленский: Государство должно обеспечить лечение пострадавшего в авиакатастрофе курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости выплаты компенсаций семьям погибших в результате крушения военного самолета в Харьковской области.

"Государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких. Украина не забывает своих героев", - написал Зеленский в соцсети Facebook в субботу.

Президент также настаивает на проведении объективного и непредвзятого расследования причин авиакатастрофы.

"Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, у которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детей погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября день траура", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, 25 сентября около 20.50 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский произошла авиакатастрофа. Во время плановых учебных полетов упал и загорелся военный самолет марки АН-26, который осуществлял посадку на аэродроме военной части в городе Чугуев Харьковской области

На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба). 26 человек погибли. Один курсант находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Теги: #зеленский #авиакатастрофа
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