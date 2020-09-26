Пилот Ан-26, потерпевшего катастрофу, был опытным летчиком – Геращенко

Пилот самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу в пятницу под Чугуевым Харьковской области, был опытным летчиком, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Летчик был опытный, он знал этот аэродром, как свои пять пальцев, и мог садиться на него, наверное, вслепую. После пятого или шестого взлета летчик сообщил диспетчеру, что у него есть неполадки в левом двигателе, однако оставался достаточно спокойным и готовился заходить на посадку на одном двигателе, что является штатной ситуацией - эту ситуацию отрабатывают много раз на тренажерах. Однако через восемь или девять минут, уже получив согласие на посадку, по каким-то причинам что-то произошло. Что? Предстоит еще установить. И самолет рухнул, не долетев два километра до взлетно-посадочной полосы”, - сказал Геращенко в субботу в эфире телеканала “Украина-24” .

По его словам, самолет Ан-26 выполнял стандартные тренировочные полеты - курсанты - молодые штурманы отрабатывали механизм посадки и взлета самолета.

Геращенко рассказал, что в настоящий момент продолжается поиск черных ящиков самолета.

“Только после их расшифровки можно будет говорить о полной картине произошедшего”, - сказал замминистра.

Как сообщалось, вечером 25 сентября при заходе на посадку в аэропорту Чугуева (Харьковская обл.) разбился самолет Ан-26 Воздушных сил ВС Украины военной части А 4104. Военно-транспортный самолет Ан-26 выполнял учебно-тренировочный полет. На борту находилось 27 человек (20 курсантов и 7 офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины им. Кожедуба).

По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 23 человек. Двое потерпевших госпитализированы в медучреждения (один в тяжелом состоянии). Продолжается поиск двоих человек.

В результате авиакатастрофы погибли 25 человек.