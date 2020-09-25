Политика

20:32 25.09.2020

Зеленский просит правительство уделить особое внимание малым винодельческим производствам

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Зеленский просит правительство уделить особое внимание малым винодельческим производствам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству с просьбой уделить особое внимание малым производствам в области виноградарства и виноделия, сообщается на сайте главы государства в пятницу.

В ходе рабочей поездки в Закарпатскую область глава государства провел встречу с топ-менеджерами и владельцами ведущих компаний, на которой председатель союза частных виноградарей и виноделов Закарпатья Александр Ковач рассказал о барьерах, которые мешают развитию семейного виноделия. В частности, он упомянул тот факт, что условием для создания семейного фермерского хозяйства является наличие земельного участка площадью от двух гектаров. Учитывая малоземелья на Закарпатье, не каждый малый фермер имеет возможность приобрести в собственность или арендовать от 2 га и более сельскохозяйственных угодий.

Теги: #президент #виноделие
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