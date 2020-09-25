Политика

20:39 25.09.2020

Резолюция ООН о праве на доступ к безопасной воде и санитарии станет ещё одним шагом к принятию Россией ответственности за преступления в Крыму и ОРДЛО – МИД Украины

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Резолюция ООН о праве на доступ к безопасной воде и санитарии станет ещё одним шагом к принятию Россией ответственности за преступления в Крыму и ОРДЛО – МИД Украины

Украина стала соавтором резолюции Совета по правам человека ООН "Права человека на безопасную воду и санитарию", в которой отмечается важность доступа к чистой питьевой воде для реализации прав каждого человека.

"Эта резолюция, как и другие международно-правовые инструменты в сфере международного гуманитарного права и права в области прав человека, станет еще одним важным средством привлечения к ответственности России за нарушения социально-экономических прав людей на оккупированных территориях Украины, в том числе права на доступ к безопасной воде и базовую санитарию", - подчеркивается в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном в пятницу.

В МИД подчеркивают, что в условиях российской агрессии и оккупации части украинской территории, тема доступа к воде приобрела для Украины особое значение.

"Варварское отношение к оккупированным территориям и природным ресурсам Украины уже привело к настоящей экологической катастрофе в Донбассе. Затопление шахт и ненадлежащее управление другими незаконно присвоенными промышленными и инфраструктурными объектами вызывает загрязнение грунтовых вод, в том числе радиоактивными отходами. Это грозит водным ресурсам не только оккупированной части Донбасса, но и прилегающей подконтрольной территории Украины. Эта угроза быстро распространяется на соседние регионы", - указывают в министерстве.

Также обеспокоенность вызывает невозможность оценки причиненного ущерба ни украинскими, ни международными экспертами, из-за блокирования оккупационными администрациями доступа.

В оккупированном Крыму чрезмерная эксплуатация незаконно захваченных промышленных предприятий и природных ресурсов ставит под угрозу доступ к питьевой воде для населения полуострова.

"Кроме того, российская оккупационная власть требует все больше воды для осуществления ускоренного развития военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса, наращивания военного контингента. Ситуация осложняется активным переселением Россией своих граждан в оккупированный Крым с целью замены демографического состава населения полуострова. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением и требуют соответствующего реагирования со стороны международного сообщества", - считают в МИД Украины.

"Российская Федерация как государство-оккупант обязано обеспечивать социально-экономические права и потребности населения на территориях, находящихся под ее контролем, в том числе по базовой санитарии и безопасной воде. За нарушение таких обязательств, как и других норм международного гуманитарного права и права в области прав человека, РФ несет полную ответственность. Принятие данной резолюции станет очередным шагом к наступлению такой ответственности, над чем мы упорно работаем", - подчеркнули в министерстве.

Теги: #комментарий #резолюция #оон #мид
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