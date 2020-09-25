"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

Гражданская сеть "Опора" начала съемки образовательного сериала о местных выборах для платформы "Дія. Цифрова освіта".

"Вчера (24 сентября - ИФ) работали над выпуском для членов территориальных избирательных комиссий", - говорится в сообщении "Опоры" в соцсети Facebook в пятницу.

В сети напомнили, что 13 августа "Опора" заключила меморандум о сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации. В рамках этого документа проходят съемки сериала о местных выборах.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.