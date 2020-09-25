Вопрос запрета "кумовства" в Раде является вопросом доверия к парламенту в целом - Сюмар

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявляет, что парламентарии от партии "Слуга народа" с первого дня своих полномочий начали устраивать на работу в Верховную Раду своих родственников, что побудило ее вместе с коллегами разработать законопроект о запрете депутатам устраивать на работу помощниками своих родственников.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности" в пятницу, комментируя резонансное расследование программы "Схемы" о расцвете "кумовства" среди нардепов от "Слуги народа", она отметила, что этот законопроект монобольшинство не выносило на голосование до тех пор, пока журналисты не начали свое расследование.

"Они, придя в парламент, первым делом начали устраивать своих родственников на должности своих помощников. Было ощущение, что это приобретает тотальный и массовый характер", - рассказала Сюмар в эфире телеканала "Прямой".

Депутат отметила, что как член комитета по вопросам антикоррупционной политики предложила идею принять соответствующий закон своим коллегам, после чего этот законопроект и был зарегистрирован. По нему также было вынесено положительное заключение антикоррупционного комитета.

В то же время законопроект больше года не выносился на голосование в сессионный зал. Интерес к нему возник именно благодаря расследованию программы "Схемы" на "Радио свобода", посвященном теме трудоустройства депутатами своих родственников помощниками, после чего он очень неожиданно появился в повестке дня. "Очевидно, что спикер Дмитрий Разумков хотел избавиться такого позора парламентаризма, как таковой сплошной непотизм и кумовство, и поставил его на голосование", - считает Сюмар.

Парламентарий назвала этот вопрос очень важным, поскольку он является вопросом доверия к парламенту в целом. "Слуги" сегодня убивали доверие к тому, что делает депутат. И когда они шли с идеей, что они будут "сплошь новыми" - не будут пользоваться благами, различными государственными дачами, различными кортежами, то мы увидели все абсолютно наоборот… Мы сегодня увидели, что "зеленая" команда - это самый расцвет коррупции и самый расцвет олигархического влияния в Украине", - резюмировала Сюмар.