Политика

18:52 25.09.2020

Вопрос запрета "кумовства" в Раде является вопросом доверия к парламенту в целом - Сюмар

2 мин читать
Вопрос запрета "кумовства" в Раде является вопросом доверия к парламенту в целом - Сюмар

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявляет, что парламентарии от партии "Слуга народа" с первого дня своих полномочий начали устраивать на работу в Верховную Раду своих родственников, что побудило ее вместе с коллегами разработать законопроект о запрете депутатам устраивать на работу помощниками своих родственников.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности" в пятницу, комментируя резонансное расследование программы "Схемы" о расцвете "кумовства" среди нардепов от "Слуги народа", она отметила, что этот законопроект монобольшинство не выносило на голосование до тех пор, пока журналисты не начали свое расследование.

"Они, придя в парламент, первым делом начали устраивать своих родственников на должности своих помощников. Было ощущение, что это приобретает тотальный и массовый характер", - рассказала Сюмар в эфире телеканала "Прямой".

Депутат отметила, что как член комитета по вопросам антикоррупционной политики предложила идею принять соответствующий закон своим коллегам, после чего этот законопроект и был зарегистрирован. По нему также было вынесено положительное заключение антикоррупционного комитета.

В то же время законопроект больше года не выносился на голосование в сессионный зал. Интерес к нему возник именно благодаря расследованию программы "Схемы" на "Радио свобода", посвященном теме трудоустройства депутатами своих родственников помощниками, после чего он очень неожиданно появился в повестке дня. "Очевидно, что спикер Дмитрий Разумков хотел избавиться такого позора парламентаризма, как таковой сплошной непотизм и кумовство, и поставил его на голосование", - считает Сюмар.

Парламентарий назвала этот вопрос очень важным, поскольку он является вопросом доверия к парламенту в целом. "Слуги" сегодня убивали доверие к тому, что делает депутат. И когда они шли с идеей, что они будут "сплошь новыми" - не будут пользоваться благами, различными государственными дачами, различными кортежами, то мы увидели все абсолютно наоборот… Мы сегодня увидели, что "зеленая" команда - это самый расцвет коррупции и самый расцвет олигархического влияния в Украине", - резюмировала Сюмар.

Теги: #сюмар #рада #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:16 24.09.2020
Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

Комитет Рады по нацбезопасности в пятницу заслушает информацию Минобороны Украины о приказе, который якобы вводит штрафы для военных за ответный огонь

18:13 24.09.2020
Проект постановления о создании ВСК по "делу вагнеровцев" будет вынесен на голосование в Раде после рассмотрения регламентным комитетом - Рахманин

Проект постановления о создании ВСК по "делу вагнеровцев" будет вынесен на голосование в Раде после рассмотрения регламентным комитетом - Рахманин

20:00 22.09.2020
Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

15:03 22.09.2020
"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

14:43 22.09.2020
"Евросолидарность" предлагает правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

"Евросолидарность" предлагает правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

12:33 22.09.2020
Депутаты предлагают изменения, связанные с особенностями выборов во время карантина

Депутаты предлагают изменения, связанные с особенностями выборов во время карантина

11:55 21.09.2020
На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, "Евросолидарность" – 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщину" – 8,7%

На выборах в Раду "Слугу народа" готовы поддержать 21,5% украинцев, "Евросолидарность" – 17,8%, ОПЗЖ - 16,3%, "Батькивщину" – 8,7%

19:49 17.09.2020
"Евросолидарность" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП - Порошенко

"Евросолидарность" требует пересмотреть решение Рады по формированию конкурсной комиссии САП - Порошенко

19:44 17.09.2020
Нардеп Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, считает спикер Рады

Нардеп Юрченко должен отказаться от депутатского мандата, считает спикер Рады

18:23 17.09.2020
ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

ЕБРР обеспокоен отказом Рады разрешить предоставлять госгарантии под кредиты МФО для выплат ВИЭ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Юрий Бойко самый упоминаемый в новостях нардеп - исследование "Детектор.Медиа"

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

ПОСЛЕДНЕЕ

"Опора" снимает образовательный сериал о местных выборах

Зеленский высказался за разработку стратегии развития автомобильной отрасли в Украине

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Юрий Бойко самый упоминаемый в новостях нардеп - исследование "Детектор.Медиа"

Ермак считает, что в Украине должно быть меньше барьеров для женщин в политике

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

На Херсонщине от сердечного приступа умер депутат Каховского горсовета, сообщил Ляшко

Театр Заньковецкой во Львове закрыт на карантин на две недели

"Голос" требует ввести санкции против Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА