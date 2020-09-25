Политика

17:48 25.09.2020

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

1 мин читать
Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Малюська

Участники местных выборов 25 октября нередко меняют свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки, при этом юридических оснований для отказа заявителям нет, в связи с этим Министерство юстиции инициирует изменения в форме бюллетеней, заявляет руководитель ведомства Денис Малюська.

"И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особенно не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отражать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене, чтобы избирателей не вводили в заблуждение", - написал Малюська на своей странице в Facebook в пятницу.

Другой проблемой, возникшей в ходе избирательной кампании, министр назвал "чрезвычайно большое" количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед крайним сроком, определенным для регистрации кандидатов.

"Большая благодарность соответствующим структурным подразделениям министерства, которые за счет своего всего свободного времени и сна осуществляли регистрационные действия в чрезвычайно напряженной атмосфере, когда любое (вполне законное!) промедление мгновенно трактовалось как политические репрессии. Вроде бы удалось пройти этот этап без скандалов", - отметил Малюська.

Теги: #малюська #минюст #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:41 25.09.2020
Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Минюст

Многие участники местных выборов меняют имена и фамилии на такие же, как у лидеров гонки – Минюст

15:29 25.09.2020
Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

15:10 25.09.2020
Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

11:30 25.09.2020
Сын нардепа Королевской идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ

Сын нардепа Королевской идет в депутаты Краматорского горсовета от ОПЗЖ

23:11 24.09.2020
Трамп примет результаты президентских выборов, если голосование будет свободным и честным

Трамп примет результаты президентских выборов, если голосование будет свободным и честным

20:49 24.09.2020
Вмешиваться в выборы в США в условиях пандемии COVID-19 стало проще - глава ФБР

Вмешиваться в выборы в США в условиях пандемии COVID-19 стало проще - глава ФБР

17:13 24.09.2020
Агенты Кремля идут в местные органы власти, чтобы возродить проект "Новороссия" - Порошенко

Агенты Кремля идут в местные органы власти, чтобы возродить проект "Новороссия" - Порошенко

14:48 24.09.2020
В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

14:12 24.09.2020
Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

13:48 24.09.2020
В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Юрий Бойко самый упоминаемый в новостях нардеп - исследование "Детектор.Медиа"

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

Агенты Кремля идут в местные органы власти, чтобы возродить проект "Новороссия" - Порошенко

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

ПОСЛЕДНЕЕ

Юрий Бойко самый упоминаемый в новостях нардеп - исследование "Детектор.Медиа"

Ермак считает, что в Украине должно быть меньше барьеров для женщин в политике

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

На Херсонщине от сердечного приступа умер депутат Каховского горсовета, сообщил Ляшко

Театр Заньковецкой во Львове закрыт на карантин на две недели

"Голос" требует ввести санкции против Лукашенко

Зеленский на днях внесет в Раду законопроект о налоговой амнистии – глава профильного комитета

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом остановить прокладку "Северного потока 2" в связи с ситуацией с Навальным

Проект постановления о создании ВСК по "делу вагнеровцев" будет вынесен на голосование в Раде после рассмотрения регламентным комитетом - Рахманин

Зеленского в пятницу ожидают в Закарпатской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА