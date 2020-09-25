Политика

16:03 25.09.2020

Ермак считает, что в Украине должно быть меньше барьеров для женщин в политике

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Ермак считает, что в Украине должно быть меньше барьеров для женщин в политике

 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в Украине должно быть меньше барьеров и стереотипов в отношении женщин в политике.

На своей странице в Фейсбук в пятницу он вспомнил, как 22 сентября перед Верховной Радой Украины разместили инсталляцию - "лабиринт для женщин", которая показывает, каким тяжелым является путь женщин в политику.

"К сожалению, из-за плотного графика мне не удалось пройти лабиринт, поэтому поддержу эту крутую инициативу хотя бы постом. Инсталляция - часть кампании "Идешь в политику не одна". Она должна ориентировать украинцев на поддержку женщин, которые будут баллотироваться на местных выборах и мотивировать других идти в политику и менять страну", - отметил Ермак.

Он указал, что по статистике женщин в Украине больше, чем мужчин, но в то же время в украинской политике женщин меньше, чем мужчин.

"Это какая-то неправильная пропорция. Чем меньше стереотипов и других барьеров будет на пути женщин в политику, тем быстрее Украина приблизится к европейскому ценностному вектору. А это то, к чему мы все стремимся", - подчеркнул Ермак.

Теги: #политика #женщины #ермак
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