Более 40% жителей Ивано-Франковска готовы поддержать на выборах действующего мэра - опрос

Жители Ивано-Франковска на местных выборах намерены проголосовать за нынешнего городского голову Руслана Марцинкива ("Свобода"), его ближайший конкурент - Петр Шкутяк ("Европейская солидарность") – может заручиться поддержкой более чем в 3 раза меньшего количества жителей.

Согласно презентованным в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина" результатам социологического опроса "Политические предпочтения жителей Ивано-Франковска и области", проведенного Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий 16-23 сентября, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Руслана Марцинкива проголосовали бы 43,2% респондентов, за Петра Шкутяка – 12,1%. Наталия Сербин ("Українська Галицька партія") может рассчитвать на 8,4% голосов, Александр Богачев ("Слуга народа") – 6%, Василий Стефанишин ("Платформа Громад") – 4,2%. За другого кандидата готовы проголосовать 26,1% опрошенных.

Относительно уровня доверия к первым номерам списков партий в Ивано-Франковский областной совет предпочтения распределились следующим образом: Александр Сыч ("Свобода") – 28%, Олег Гончарук ("Платформа Громад") – 17,6%, Владимир Вятрович ("Европейская солидарность") – 14,1%, Василий Гладий ("Батькивщина") – 10,2%, Александр Шевченко ("За майбутнє") – 8,5%. Другой – 21,6%.

В партийном разрезе, если бы выборы в Ивано-Франковский облсовет состоялись в ближайшее воскресенье, картина следующая: "Свобода" – 25,4%, "Европейская солидарность" – 21,8%, "Платформа Громад" – 15,6%, "Батькивщина" – 9,2%, "Слуга народа" - 8,4%, "За майбутнє" – 6,1%, "Українська Галицька партія" – 2,9%, "УДАР" – 1,8%. За другую политсилу готовы проголосовать 8,8% респондентов.

Отвечая на вопрос относительно намерений принять участие в местных выборах 25 октября, "да, однозначно" сказали 59,9% опрошенных, "нет, точно не буду голосовать" – 7,9%, "не уверен, скорее всего нет" – 10,5%, "да, скорее всего" – 21,7%.

На вопрос относительно правильного или неправильного развития дел в Ивано-Франковской области, 41,7% опрошенных выразили мнение, что дела идут в правильном направлении, 42,3% - в неправильном. 16% затруднились ответить

Опрос проведен Агентством общественно-политических исследований и коммуникативных стратегий с 16 по 23 сентября в Ивано-Франковской области. Уличный опрос проводился методом "face-to-face" по случайной выборке, включающей 2000 жителей Ивано-Франковской области в возрасте от 18 лет и старше (800 из них - жители Ивано-Франковска). Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.