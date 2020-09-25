Политика

13:47 25.09.2020

ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

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ЕС может расширить санкционный список лиц за подрыв территориальной целостности и независимости Украины

Европейский союз может расширить список лиц, в отношении которых могут быть применены санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Европейском совете.

Ожидается, что это решение может быть утверждено в понедельник, 28 сентября на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов.

"Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы одобрить решение несколькими днями позже", - отметили в Европейском совете.

Речь идет о том, что в уже существующий санкционный список будут добавлены новые лица за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины. Известно, что ранее украинская сторона высказывалась за введение санкций в отношении лиц, связанных со строительством Керченского моста.

Теги: #ес #украина #целосность #санкции
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