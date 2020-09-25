Политика

12:33 25.09.2020

На Херсонщине от сердечного приступа умер депутат Каховского горсовета, сообщил Ляшко

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На Херсонщине от сердечного приступа умер депутат Каховского горсовета, сообщил Ляшко

 Руководитель Каховской городской организации Радикальной партии, депутат Каховского городского совета Денис Цинский скончался от сердечного приступа, сообщил лидер этой политсилы Олег Ляшко.

"Сегодня утром от сердечного приступа умер мой давний единомышленник Денис Цинский - председатель Каховской городской организации РПЛ, депутат Каховского городского совета. Денису было всего 46 лет", - написал Ляшко на своей странице в Facebook в пятницу.

Информацию о смерти Цинского подтвердил мэр Каховки Андрей Дяченко. На странице в Facebook он выразил соболезнования родным и близким депутата из-за преждевременной кончины.

В свою очередь, полиция Херсонской области сообщила, что около 08:00 в "Единый центр 102" полиции позвонила 72-летняя жительница Каховки с информацией о том, что на набережной на скамейке лежит мужчина без признаков жизни.

"Следственно-оперативная группа установила, что умершим является 46-летний местный житель", - говорится в сообщении полиции.

На месте продолжаются следственные действия. Причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Теги: #херсонская_область #депутат #радикалы #ляшко #смерть
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