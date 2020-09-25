"Голос" требует ввести санкции против Лукашенко

Партия "Голос" требует созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны Украины и ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, и его окружения, которое фальсифицировало результаты президентских выборов, сообщает пресс-служба одноименной фракции.

"Голос" настаивает: сейчас заявлений о непризнании президентских выборов в Беларуси уже не достаточно. Самопровозглашение Лукашенко президентом и его сближение с (президентом РФ Владимиром – ИФ-У) Путиным несет прямые военные риски для Украины. Поэтому нужно немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны и ввести персональные санкции против Александра Лукашенко и его марионеток, ответственных за фальсификацию выборов, а также системное и массовое нарушение основных прав и свобод человека", - цитирует пресс-служба лидера партии "Голос", народного депутата Киру Рудык.

По ее словам, Лукашенко решил окончательно стать на путь диктатуры и вместо того, чтобы провести прозрачные повторные выборы, тайно принял присягу президента.

"Только международное давление может остановить диктатора, который ради сохранения власти готов отдать собственную страну Путину. Иначе под контролем России может оказаться более тысячи километров украино-белорусской границы. А это прямая угроза нашей с вами безопасности", - отмечает Рудык.

Она также отметила, что "Голос" обращается в Кабинет министров и Государственную миграционную службу, чтобы они предоставили временную защиту гражданам Беларуси, которые вынуждены бежать в Украину из-за политических преследований.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы сотни белорусов, которые пересекли украинско-белорусскую границу, могли находиться на территории Украины более 90 дней и официально найти работу.

Как сообщалось, ранее депутаты фракции "Голос" зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий проект постановления №4143 об Обращении к Кабинету министров и государственной миграционной службы Украины о предоставления временной защиты гражданам Республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в результате политических преследований в Беларуси.