Агенты российских спецслужб, которые находятся под санкциями США, пытаются провести своих ставленников в местные органы власти, чтобы попытаться реализовать российский сценарий "Новороссии", заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности, во время областной партийной конференции в Сумах Порошенко обратил внимание на свежую публикацию в американской газете "Вашингтон Пост", которая со ссылкой на отчет ЦРУ сообщила о прямом кураторстве Путина в так называемом деле "пленки Деркача".

"Как пишет авторитетное издание Вашингтон пост", и это подтверждено данными ЦРУ, российскую операцию по вмешательству в волеизъявление американских выборов возглавляет лично Путин. И в этом путинском сценарии активно участвует известный народный депутат, против которого еще в начале сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции. Его назвали "активным российским агентом, который поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами", - процитировал Порошенко заявление американского Минфина.

Он также напомнил, что нардеп Анрей Деркач избран в Глуховском округе и является. выпускником Высшей школы КГБ им.Дзержинского. Также Порошеко добавил, что сейчас Деркач хочет прорваться к уровню областного совета Сумской области и городских советов региона.

Порошекно отметил, что попытки российской пятой колонны попасть в органы местного самоуправления - это прямая угроза национальной безопасности Украины, подчеркунув, что "пророссийские партии маскируют своих кандидатов в крепких хозяйственников, но это не меняет их сущности".

Лидер "Евросолидарности" заявил, что главная задача его политсилы на местных выборах - не допустить пророссийского реванша от отхода от европейского пути.