Политика

15:35 24.09.2020

Зеленский и премьер Словакии обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере двусторонней торговли, транспорта и энергетики

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Зеленский и премьер Словакии обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере двусторонней торговли, транспорта и энергетики

 Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словацкой Республики Игорь Матович в ходе встречи обсудили пути расширения взаимодействия в таких сферах, как двусторонняя торговля, транспорт, энергетика и приграничное сотрудничество.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, Зеленский выразил надежду, что совместными усилиями правительств Украины и Словакии стороны смогут активизировать работу по всем направлениям, что также важно для минимизации негативных последствий пандемии COVID-19 для экономики обеих стран.

"Высоко ценю то, что в программе возглавляемого вами правительства отражена поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, европейского будущего и процесса реформ в нашем государстве", - подчеркнул он.

Стороны также согласились, что максимальное использование транзитного потенциала Украины и Словакии должно быть стратегическим приоритетом сотрудничества между двумя странами.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Украины и Словакии в сфере энергетики и энергетической безопасности: констатировалось совместное видение сторон, что "Северный поток-2" должен рассматриваться как политический проект, который подрывает энергетическую солидарность стран.

Теги: #словакия #зеленский
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