Политика

15:28 24.09.2020

Кличко на последнем заседании Киевсовета 8-го созыва поблагодарил депутатов, которые принимали важные для города решения

1 мин читать
Кличко на последнем заседании Киевсовета 8-го созыва поблагодарил депутатов, которые принимали важные для города решения

Мэр Киева Виталий Кличко в начале последнего заседания Киевского городского совета 8-го созыва поблагодарил депутатов, которые принимали решение, важные для города и киевлян, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"Сегодня последнее заседание Киевсовета 8-го созыва. Мы 5 лет работали и принимали решения для развития столицы и комфорта ее жителей. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы признал в 2018-2019 годах Киевский городской совет наиболее эффективным местным советом. Два года подряд мы получали награду "12 звезд", которую присуждают лучшим европейским муниципалитетам или общинам, которые демонстрируют значительные достижения местной власти в привлечении общества к развитию местной демократии. Я благодарю всех депутатов, которые работали на благо Киева и киевлян! " - сказал Кличко.

Он отметил, что за свою каденцию Киевсовет провел 74 пленарных заседания -131 пленарный день. Депутаты рассмотрели и приняли в общей сложности почти 10 тыс. решений, провели в зале заседаний более 1 тыс. часов, совместно работая над решением важных для города вопросов.

Теги: #кличко #киевсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 24.09.2020
Кличко на последнем заседании Киевсовета 8-го созыва поблагодарил депутатов за важные для столицы решения

Кличко на последнем заседании Киевсовета 8-го созыва поблагодарил депутатов за важные для столицы решения

11:21 24.09.2020
В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

В Киеве за сутки выявлено 330 больных Covid-19, умерли три человека – Кличко

17:46 23.09.2020
Кличко: Мы делаем всё, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в Киеве

Кличко: Мы делаем всё, чтобы максимально обезопасить учебный процесс в Киеве

12:59 23.09.2020
В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

В Киеве 5 школ закрыты на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 среди учителей – мэр Кличко

14:00 22.09.2020
Кличко открыл новый паркинг в Киевском зоопарке

Кличко открыл новый паркинг в Киевском зоопарке

11:34 22.09.2020
В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

В Киеве за сутки еще 270 больных коронавирусом, семь человек умерли, более полусотни госпитализированы – Кличко

10:22 22.09.2020
Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

Верещук вновь вызвала Кличко на дебаты: Поговорим, как мэр с мэром

17:54 21.09.2020
Власти Киева сделали всё возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом – Кличко

Власти Киева сделали всё возможное, чтобы медицинскую помощь могли получить все больные коронавирусом – Кличко

16:50 21.09.2020
От "Голоса" на выборы в Киевсовет пойдут президент Ассоциации адвокатов и экс-замглавы Минздрава

От "Голоса" на выборы в Киевсовет пойдут президент Ассоциации адвокатов и экс-замглавы Минздрава

12:38 21.09.2020
Кличко: в столичных больницах сейчас находятся более 1 тыс. больных COVID-19, в тяжелом состоянии 189 человек

Кличко: в столичных больницах сейчас находятся более 1 тыс. больных COVID-19, в тяжелом состоянии 189 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский

Фокин извинился за использование слова "повстанцы" в отношении НВФ на Донбассе и признал его употребление неуместным

Зеленский надеется, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский и премьер Словакии обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере двусторонней торговли, транспорта и энергетики

В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

Протестующих в Беларуси поддерживают более 45% украинцев - соцопрос КМИС

Сложное избирательное законодательство может привести к росту недоверия к результатам местных выборов - КИУ

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

Украинско-словацкий меморандум о сотрудничестве в сфере комбинированных ж/д-перевозок позволит продолжить реализацию этого проекта по маршруту Азия-Европа – Зеленский

Страны-члены ЕС должны указать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз - президент Словакии

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

Возобновление работы аэропорта "Ужгород" позволит восстановить авиамост между Западом и Востоком Украины – Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА