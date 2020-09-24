Политика

14:48 24.09.2020

В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

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В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

 Среди украинцев, определившихся с выбором на местных выборах и планирующих принять участие в голосовании, 15,6% поддерживают партию "Слуга народа", свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", обнародованные в четверг.

Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 11,5%, партию "Европейская солидарность" - 11%, партию "Батькивщина" - 8%, партию "За майбутне" - 5,9%.

"В течение последней недели первые четыре партии из пятерки (парламентские партии) в совокупности потеряли почти 1,5%", - отмечают социологи.

Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 4,4%. За партию "УДАР Виталия Кличко" готовы отдать свои голоса 3,4%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 3,0%, партию "Голос" - 2,7%, партии "Наш край" и "Перемога Пальчевского"- по 2,4%, партию "Пропозиция" - 2,1%, партию "Сила и честь"- 1,5%, партию "Самопомич" - 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включеных в список для исследования, - 21,8%.

В исследовании представлен агрегированный рейтинг партий на местных выборах, который представляет собой сумму всех результатов политических сил на выборах в областной совет каждой области. Респонденты выбирали из списка, который был уникальным для каждого областного совета (в Киеве - городского совета). Совокупно в рейтинг попало 65 различных партий, из которых подавляющее большинство - местные партии, которые баллотируются в один или несколько областных советов.

Опрос проводился с 19 по 22 сентября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Теги: #партии #кмис #опрос #выборы
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