Политика

14:12 24.09.2020

Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

3 мин читать
Подавляющее большинство украинцев собирается голосовать на местных выборах – опрос

Подавляющее большинство граждан Украины (82%) собирается участвовать в местных выборах, которые состоятся в октябре текущего года, при этом политическая мобилизация высока во всех регионах Украины, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центра Разумкова.

Так, 41,2% опрошенных заявили, что будут участвовать в голосовании, еще 40,7% сказали, что, скорее всего, буду голосовать. "Скорее, нет" ответили 4,5% респондентов, еще 6,1% заявили, что не будут голосовать. Затруднились ответить на вопрос 7,5% опрошенных.

Важнейшей чертой кандидатов в городские или поселковые головы граждане считают добропорядочность - для 55,5% респондентов важна прозрачность доходов и состояния, отсутствие в биографии темных пятен, непричастность к нарушениям и коррупции.

Почти половина избирателей считает также важными качествами для кандидатов наличие успешного опыта управления обществом (48%) и четкую программу действий (47%). Для 43% респондентов важны открытость и постоянная коммуникация кандидатов с гражданами. Более чем для трети граждан важно, чтобы кандидаты постоянно проживали в громадах, где избираются (39%), и имели команду единомышленников и профессионалов, которая будет работать в случае избрания (39%).

Более четверти респондентов будут обращать внимание на то, имеет ли кандидат опыт управления (29%) и профильное (юридическое, управленческое) образование (28%). А 19% избирателей будут поддерживать кандидатов, которые будут разделять их политические взгляды.

Большинство украинцев (57%) считает, что выборы в целом будут честными.

31% опрошенных по стране поддержали бы на местных выборах ту же партию, за которую они проголосовали бы и на выборах в Верховную Раду. 28% склоняются к голосованию за ту же партию, однако не исключают, что они могут проголосовать за другую политическую силу. 7,5% точно будут голосовать за другую партию, а 7% поддержат кандидатов, которые не принадлежат к какой-либо партии. 27% не определились с ответом.

"Интересно, что самый высокий показатель лояльности к выбранным в 2019 году политическим партиям демонстрируют жители южных регионов (41%) и избиратели "Европейской солидарности" (47%). Больше всего тех, кто не исключает голосования за другую партию - в центральных областях (31%) и среди сторонников "Батькивщины" (38%). А тех, кто хочет проголосовать за другую партию - в восточном макрорегионе (10%) и среди тех, кто голосовал за "Оппозиционная платформу - при жизни" (8%)", - отмечают социологи.

Всеукраинское исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020г во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2022 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование исследования осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов.

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Теги: #украина #соцопрос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 24.09.2020
В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

В рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Евросолидарность", "Батькивщина" и "За майбутне" – опрос

14:16 24.09.2020
Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

Украина просит перенести украинско-белорусский III Форум регионов, который должен был состояться в Гродно с участием Зеленского – посол Беларуси

14:05 24.09.2020
Страны-члены ЕС должны указать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз - президент Словакии

Страны-члены ЕС должны указать конкретные условия вступления Украины в Евросоюз - президент Словакии

13:48 24.09.2020
В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

В Винницкой области подрались два кандидата в депутаты

13:46 24.09.2020
У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

У фильма "Атлантида" больше шансов на премии "Оскар", чем у претендентов от Украины в прошлые годы - глава Украинского оскаровского комитета

13:30 24.09.2020
На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

13:27 24.09.2020
Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

Фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича выдвинут на премию "Оскар" от Украины

10:43 24.09.2020
Боксер Узелков идет в мэры Винницы от ОПЗЖ

Боксер Узелков идет в мэры Винницы от ОПЗЖ

05:04 24.09.2020
Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти

Байден поинтересовался, в какой стране он находится, после замечаний Трампа о мирном переходе власти

20:45 23.09.2020
На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

На обеспечение противоэпидемических мероприятий на избирательных участках в Харькове планируется выделить 3,5 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На пост мэра Киева зарегистрированы еще четыре кандидата – горизбирком

Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский

Фокин извинился за использование слова "повстанцы" в отношении НВФ на Донбассе и признал его употребление неуместным

Зеленский надеется, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в ближайшее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Протестующих в Беларуси поддерживают более 45% украинцев - соцопрос КМИС

Сложное избирательное законодательство может привести к росту недоверия к результатам местных выборов - КИУ

Украинско-словацкий меморандум о сотрудничестве в сфере комбинированных ж/д-перевозок позволит продолжить реализацию этого проекта по маршруту Азия-Европа – Зеленский

Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

Возобновление работы аэропорта "Ужгород" позволит восстановить авиамост между Западом и Востоком Украины – Зеленский

Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящих в Беларуси событий - Зеленский

Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский

Фокин извинился за использование слова "повстанцы" в отношении НВФ на Донбассе и признал его употребление неуместным

Зеленский надеется, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в ближайшее время

Мы не имеем права залезать людям в карман – Верещук о госбюджете-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА