Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине надеются продолжать сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой в поддержку реформ в Украине.

"Послы стран G7 благодарят президента Зеленскому за конструктивную дискуссию в Николаеве. Мы надеемся продолжать сотрудничать с ним и его командой в поддержку реформ, которые укрепляют связи наших стран и улучшают инвестиционный климат Украины", - говорится в сообщении на официальной странице послов в "Твиттере" в четверг.