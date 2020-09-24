Политика

13:27 24.09.2020

Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

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Послы G7 в Украине надеются продолжать сотрудничество с Зеленским и его командой в реализации реформ

Послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине надеются продолжать сотрудничество с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой в поддержку реформ в Украине.

"Послы стран G7 благодарят президента Зеленскому за конструктивную дискуссию в Николаеве. Мы надеемся продолжать сотрудничать с ним и его командой в поддержку реформ, которые укрепляют связи наших стран и улучшают инвестиционный климат Украины", - говорится в сообщении на официальной странице послов в "Твиттере" в четверг.

Теги: #g7 #зеленский
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