Возобновление работы аэропорта "Ужгород" позволит восстановить авиамост между Западом и Востоком Украины – Зеленский

Возобновление работы международного аэропорта "Ужгород" (Закарпатская обл.) позволит "сшить" Украину, возобновить авиационный мост между Западом и Востоком, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Словакию.

"Мы должны возобновить полноценную работу международного аэропорта "Ужгород", и сегодня мы подписали соглашение, которое устранит последние препятствия и позволит нам возродить регулярные рейсы в город Ужгород. Это соглашение является на самом деле очень важным. Для меня это один из инструментов, который позволяет "сшить" Украину, возобновить авиационный мост между Западом и Востоком", - сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе в четверг.

Президент поблагодарил Словакию за конструктивную позицию по этому вопросу.

"Мы согласовали, что в октябре должны завершить работу над техническими вопросами для имплементации уже этого соглашения", - подчеркнул он.

Президент Словакии Зузана Чапутова также приветствовала достижение этого соглашения.

"Я также рада по поводу того, что сегодняшний визит имеет и конкретное воплощение, конкретные, реальные шаги. Это подписание двух важных документов: меморандума и международного соглашения, которое даст возможность использовать наше воздушное пространство для того, чтобы сделать функционирующим аэропорт "Ужгород", - пояснила она.