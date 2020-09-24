Политика

12:35 24.09.2020

Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский

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Украина не поддается на шантаж РФ в ТКГ - Зеленский

Украина не поддается на шантаж России в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, однако ищет баланс для заседаний ТКГ в Минске, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Словакию.

"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ, субъектом Минского процесса, который, как я уже сказал, это правда - он хрупкий, нестабильный. Но мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, для того, чтобы был результат. Результат этих заседаний Минска или Норманди мы с вами знаем, какой есть: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", - сказал Зеленский на совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой пресс-конференции в Братиславе в четверг.

Он подчеркнул, что "если бы не прицельные провокации, мы бы сохранили жизни всех людей, которые погибли из-за боевых потерь", напомнив, что 6 сентября 1 человек погиб и один получил ранения.

"Потому мы без диалога этого не сможем никогда найти, и не выйдем из этой сложной ситуации, из этого угла", - пояснил Зеленский.

Теги: #словакия #ткг #зеленский
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