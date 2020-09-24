Зеленский надеется, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет в ближайшее время, если она будет продуктивной, то после нее встретятся главы государств Нормандской четверки.

"Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников лидеров стран Нормандкой четверки – ИФ), у меня есть информации, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтом врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников…следующей будет встреча лидеров", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы с представителями СМИ по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.