Политика

12:15 24.09.2020

Зеленский надеется, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в ближайшее время

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Зеленский надеется, что встреча советников лидеров Нормандского формата состоится в ближайшее время

 Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что встреча советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет в ближайшее время, если она будет продуктивной, то после нее встретятся главы государств Нормандской четверки.

"Я не знаю, когда будет эта встреча (встреча советников лидеров стран Нормандкой четверки – ИФ), у меня есть информации, что в ближайшее время. Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтом врать не буду. Я знаю, что после результативной встречи советников…следующей будет встреча лидеров", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы с представителями СМИ по результатам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Теги: #нормандский_формат #зеленский
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