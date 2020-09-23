Политика

21:03 23.09.2020

Зеленский рассказал послам стран G7 и ЕС о ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ и о подготовке к проведению местных выборов

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Зеленский рассказал послам стран G7 и ЕС о ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ и о подготовке к проведению местных выборов

В Николаеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

"Поддержка со стороны ваших государств и ЕС является для Украины ключевой. Поэтому хочу постоянно поддерживать этот диалог, чтобы услышать вас и поделиться своим видением политической жизни и стратегии дальнейших преобразований в стране", - цитирует Зеленского его пресс-служба в среду вечером.

Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов. Глава государства заверил в неизменности курса страны.

"Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", - констатировал он.

Относительно экономических перспектив страны Зеленский акцентировал, что власть стремится заложить основу для устойчивого динамического развития Украины, создания рабочих мест, модернизации инфраструктуры, восстановления промышленно-производственной базы, привлечения инвестиций.

"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет - системное улучшение инвестиционного климата", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - сказал Зеленский.

Теги: #g7 #ес #зеленский #послы
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