Зеленский: Украина хотела бы видеть большее стремление Москвы ускорить установление мира на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина хотела бы видеть большее стремление со стороны Российской Федерации ускорить прекращение войны и установить мир на Донбассе.
"Украина заинтересована в мире больше всего, потому война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира", - сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
Зеленский отметил, что хотя война продолжается только на 3% территории Украины, однако стране все равно нужна поддержка Запада.
"Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала", - указал он.
Президент Украины подчеркнул, что все войны когда-нибудь заканчиваются, вопрос только в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. "Мы уверены на 100%, что украинские города - Донецк и Луганск - это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили бы в единой нашей государственной системе", - считает он.