Политика

14:32 23.09.2020

Зеленский: Украина хотела бы видеть большее стремление Москвы ускорить установление мира на Донбассе

1 мин читать
Зеленский: Украина хотела бы видеть большее стремление Москвы ускорить установление мира на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина хотела бы видеть большее стремление со стороны Российской Федерации ускорить прекращение войны и установить мир на Донбассе.

"Украина заинтересована в мире больше всего, потому война – на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира", - сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский отметил, что хотя война продолжается только на 3% территории Украины, однако стране все равно нужна поддержка Запада.

"Война на Донбассе дестабилизирует ситуацию на всем континенте. Это потери для экономики и человеческого капитала", - указал он.

Президент Украины подчеркнул, что все войны когда-нибудь заканчиваются, вопрос только в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. "Мы уверены на 100%, что украинские города - Донецк и Луганск - это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили бы в единой нашей государственной системе", - считает он.

Теги: #рф #зеленский #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:03 23.09.2020
Зеленский отмечает, что его коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, и хотел бы еще большей эффективности от диалога

Зеленский отмечает, что его коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, и хотел бы еще большей эффективности от диалога

13:28 23.09.2020
Во время визита в Словакию будет подписано соглашение для возобновления регулярных полетов в аэропорт Ужгорода – Зеленский

Во время визита в Словакию будет подписано соглашение для возобновления регулярных полетов в аэропорт Ужгорода – Зеленский

12:27 23.09.2020
Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

10:51 23.09.2020
Навального выписали из больницы

Навального выписали из больницы

10:13 23.09.2020
Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область

Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область

08:19 23.09.2020
Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

23:19 22.09.2020
Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

21:39 22.09.2020
Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

20:54 22.09.2020
Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

19:18 22.09.2020
Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отмечает, что его коммуникация с Путиным ограниченная, но предметная, и хотел бы еще большей эффективности от диалога

Украина хочет получить от ЕС четко сформулированную перспективу членства – Зеленский

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского - пресс-секретарь

Белорусская оппозиция после инаугурации Лукашенко планирует бессрочную акцию неповиновения

Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

ПОСЛЕДНЕЕ

Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

Украина хочет получить от ЕС четко сформулированную перспективу членства – Зеленский

Ассоциация городов Украины просит Раду не поддерживать законопроект о столице

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского - пресс-секретарь

Белорусская оппозиция после инаугурации Лукашенко планирует бессрочную акцию неповиновения

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

Офис языкового омбудсмена просит Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе

Кернес, проходящий лечение от COVID-19 в "Шарите", выдвинут на пост мэра Харькова

Сеул считает необходимым официально завершить Корейскую войну и заключить мирный договор с Севером

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА