Политика

14:30 23.09.2020

Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

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Добкин заявил о намерении баллотироваться в мэры Харькова

Народный депутат предыдущих созывов Михаил Добкин заявил, что подал документы на регистрацию кандидатом на должность мэра Харькова, которую уже занимал ранее.

"Сегодня я подал документы на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает", - написал Добкин в своем телеграм-канале.

"Не хочу здесь много писать о мотивах и причинах такого решения. Скажу лишь одно, желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в среду утром "Блок Кернеса-Успешный Харьков" на городской партконференции в среду утром выдвинул кандидатом на пост городского головы нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса.

У Кернеса подтвержден COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу.

15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое.

В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

Михаил Добкин занимал пост городского головы Харькова с 2006 по 2010 г.г., а Геннадий Кернес в это время был секретарем горсовета. Они оба были выдвиженцами Партии регионов. После назначения Добкина главой Харьковской облгосадминистрации в марте 2010 года Кернес сначала стал и.о. городского головы, а затем дважды избирался на этот пост.

Теги: #добкин #выборы #харьков
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