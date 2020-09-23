Политика

13:28 23.09.2020

Во время визита в Словакию будет подписано соглашение для возобновления регулярных полетов в аэропорт Ужгорода – Зеленский

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Во время визита в Словакию будет подписано соглашение для возобновления регулярных полетов в аэропорт Ужгорода – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что во взаимоотношениях со Словакией перспективными является ряд инфраструктурных проектов, среди которых восстановление полноценного функционирования Международного аэропорта "Ужгород".

"Во время моего визита запланировано подписание соглашения, которое позволит возобновить регулярные полеты в Ужгород", - сказал он в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

Зеленский указал, что есть общее стратегическое видение Украины и Словакии в развитии транзитного потенциала и совершенствовании доставки грузов в контейнерах из ЕС в Китай и в обратном направлении, и следует активизировать работу сторон по развитию логистических терминалов в Чопе, Мукачево, Кошице.

"Энергетическая безопасность – безусловно, наш стратегический приоритет. Эффективное сотрудничество между операторами наших стран по европейским правилам даст максимальный экономический эффект", - подчеркнул он.

Зеленский убежден, что Украина и Словакия должны развивать взаимовыгодные торгово-экономические отношения.

"Видим потенциал для наращивания сотрудничества в сельском хозяйстве. Украина занимает ведущие позиции в системе мировой продовольственной безопасности, является надежным торговым партнером, который последовательно заботится о качестве собственной продовольственной и сельскохозяйственной продукции, приводя ее в соответствие с нормами и стандартами ЕС", - отметил он.

Теги: #словакия #ужгород #зеленский #аэропорт
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