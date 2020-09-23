Политика

11:54 23.09.2020

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

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Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси, церемония инаугурации в эти минуты проходит во Дворце Независимости в Минске, сообщает госагентство БелТА в среду.

"Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила Александру Лукашенко удостоверение президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении БелТА.

Церемония инаугурации заранее не анонсировалась.

В соответствии с Конституцией президент вступает в должность после принесения присяги следующего содержания: "Вступая в должность президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности".

По данным БелТА, на церемонию инаугурации приглашены несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Теги: #лукашенко #выборы #беларусь
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