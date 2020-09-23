"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

Народные депутаты из фракции "Голос" инициируют обращение парламента к Кабинету министров Украины и Государственной миграционной службе о временной защите граждан Беларуси от политических преследований в своей стране.

Как сообщает сайт парламента, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий проект постановления №4143 об Обращении к Кабинету министров и государственной миграционной службы Украины о предоставления временной защиты гражданам Республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в результате политических преследований в Беларуси.

Текст проекта постановления пока на сайте парламента отсутствует.