Политика

11:28 23.09.2020

"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

1 мин читать
"Голос" инициирует обращение Рады к Кабмину о защите граждан Беларуси

Народные депутаты из фракции "Голос" инициируют обращение парламента к Кабинету министров Украины и Государственной миграционной службе о временной защите граждан Беларуси от политических преследований в своей стране.

Как сообщает сайт парламента, депутаты зарегистрировали в Верховной Раде соответствующий проект постановления №4143 об Обращении к Кабинету министров и государственной миграционной службы Украины о предоставления временной защиты гражданам Республики Беларусь, которые массово вынуждены искать защиты в результате политических преследований в Беларуси.

Текст проекта постановления пока на сайте парламента отсутствует.

Теги: #верховная_рада #голос #беларусь #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:27 23.09.2020
Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

11:54 23.09.2020
Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

22:20 22.09.2020
Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

21:06 22.09.2020
Белорусы, просящие об убежище в Латвии, получают визы в день обращения - латвийский МИД

Белорусы, просящие об убежище в Латвии, получают визы в день обращения - латвийский МИД

20:34 22.09.2020
США контактируют с Кипром по вопросу европейских санкций в отношении Беларуси

США контактируют с Кипром по вопросу европейских санкций в отношении Беларуси

19:09 22.09.2020
Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

Сайт МВД Беларуси оправился от хакерской атаки

19:03 22.09.2020
Кабмин Украины сохранил планы сотрудничества в ОПК с предприятиями Беларуси в 2020г

Кабмин Украины сохранил планы сотрудничества в ОПК с предприятиями Беларуси в 2020г

15:21 22.09.2020
Денисова: из более тысячи обращений в Офис омбудсмена в этом году только 31 касается защиты достоинства

Денисова: из более тысячи обращений в Офис омбудсмена в этом году только 31 касается защиты достоинства

15:03 22.09.2020
"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

"Евросолидарность" зарегистрировала законопроект, вносящий правки в принятые Радой изменения в Налоговый кодекс

12:29 22.09.2020
Депутаты предлагают изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

Депутаты предлагают изменения в законодательство, связанные с особенностями выборов во время карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского - пресс-секретарь

Зеленский считает, что честные выборы президента Беларуси – лучший выход из кризиса

Лукашенко вступил в должность президента Беларуси

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

ПОСЛЕДНЕЕ

Ахметов опровергает информацию о финансировании им команды Зеленского - пресс-секретарь

Офис языкового омбудсмена просит Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе

Кернес, проходящий лечение от COVID-19 в "Шарите", выдвинут на пост мэра Харькова

Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область

Сеул считает необходимым официально завершить Корейскую войну и заключить мирный договор с Севером

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи саммит Украина-ЕС и обновление Соглашения об ассоциации в торговой и секторальной частях

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА