Офис языкового омбудсмена просит Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе

Офис уполномоченного по защите государственного языка просит премьер-министра Дениса Шмыгаля сохранить комплексное внешнее независимое оценивание (ВНО) по украинскому языку и литературе.

"Мы подготовили открытое обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, ведь, как и вы, считаем, что изъятие украинской литературы как обязательного учебного компонента из тестовых испытаний абитуриентов - это одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики, поэтому такие эксперименты нам не нужны", - говорится в сообщении Офиса уполномоченного.

В данном обращении выдвигаются требования сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех, зато предлагается разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: "гуманитарные" или "технические".

Отмечается, что обращение к премьеру уже поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты.

В частности: Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Киевский университет имени Бориса Гринченко, Луцкий национальный технический университет, Национальный университет "Острожская академия", Иван Лень (группа "KOZAK SYSTEM"), Сергей Фоменко (группа "Мандри"), Сергей Танчинец (группа "Беz обмежень").

Как сообщалось, Украинский центр оценивания качества образования заявил, что в 2021 году в ходе внешнего независимого оценивания (ВНО) выпускники смогут выбрать сдачу тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе.

После чего уполномоченный по защите государственного языка попросил отменить или изменить норму о возможности выбора сдавать тестирование по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе ВНО.