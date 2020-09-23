Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, где ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020", сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия – 2020", что проводятся с привлечением органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.