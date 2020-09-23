Политика

10:13 23.09.2020

Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область

1 мин читать
Зеленский начал рабочую поездку в Николаевскую область

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Николаевскую область, где ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020", сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства будет наблюдать за ходом стратегических командно-штабных учений с командованием Объединенных сил Вооруженных сил Украины "Объединенные усилия – 2020", что проводятся с привлечением органов военного управления ВСУ, органов управления других составляющих сил обороны и обозначением действий войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первые учения, которые полностью проводят по стандартам НАТО после обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Теги: #зеленский #визит
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 23.09.2020
Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

Зеленский 24 сентября посетит Словацкую Республику

23:19 22.09.2020
Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

Зеленский назначил Кирилла Гарника судьей Окружного административного суда Киева

21:39 22.09.2020
Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

Зеленский подписал указ о мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики

20:54 22.09.2020
Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

19:18 22.09.2020
Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

Зеленский рассказал президенту Азербайджана, что в Украине низкая летальность от COVID-19, а граждане устали от карантинных ограничений

18:34 22.09.2020
Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

18:30 22.09.2020
Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

17:42 22.09.2020
Вице-президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета посетят Донбасс

Вице-президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета посетят Донбасс

16:39 22.09.2020
Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

15:13 22.09.2020
Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис языкового омбудсмена просит Шмыгаля сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе

Кернес, проходящий лечение от COVID-19 в "Шарите", выдвинут на пост мэра Харькова

Сеул считает необходимым официально завершить Корейскую войну и заключить мирный договор с Севером

Кризис в Беларуси может стать разломом на европейском континенте

Белорусы, просящие об убежище в Латвии, получают визы в день обращения - латвийский МИД

США контактируют с Кипром по вопросу европейских санкций в отношении Беларуси

Разумков считает маловероятным принятие нового закона "О столице" до местных выборов

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи саммит Украина-ЕС и обновление Соглашения об ассоциации в торговой и секторальной частях

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА