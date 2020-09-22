Зеленский в разговоре с Трюдо отметил заинтересованность Украины в либерализации визового режима с Канадой и проинформировал его о ситуации на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонном разговоре обсудили возможность координации мер, принимаемых обеими странами для преодоления последствий коронавируса.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, собеседники высказались за устранение искусственных препятствий на пути развития международной торговли для поддержки национальных экономик, ослабленных пандемией, а также обеспечения доступа всех стран к необходимым медицинским товарам.

"Мои слова искренней поддержки вашему правительству и всем канадцам в борьбе с коронавирусом. Глубоко сочувствую родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления больным", - сказал Зеленский.

Президент отметил заинтересованность украинской стороны в постепенной либерализации Канадой визового режима для граждан Украины. "Либерализация Канадой визового режима для украинцев остается неизменно актуальным вопросом для меня. Надеюсь, нам удастся сдвинуть этот процесс и достичь упрощения для украинцев, которые путешествуют в Канаду", – отметил он.

Зеленский проинформировал Трюдо о ситуации на Донбассе и последовательных шагах Украины по мирному урегулированию. "Достижение мира на Донбассе остается ключевым приоритетом для меня. Благодарю за решительную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - подчеркнул он.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в Беларуси.

Кроме того, Зеленский и Трюдо обсудили ход реформ в Украине. "Премьер-министр Канады назвал мужественными шаги президента Украины в направлении реформирования государства и выразил поддержку", - говорится в сообщении.