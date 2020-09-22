Политика

20:22 22.09.2020

Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи саммит Украина-ЕС и обновление Соглашения об ассоциации в торговой и секторальной частях

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Стефанишина обсудила с еврокомиссаром Варгеи саммит Украина-ЕС и обновление Соглашения об ассоциации в торговой и секторальной частях

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в ходе онлайн-встречи с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи обсудили обновление Соглашения об ассоциации в торговой и секторальной частях, а также углубление сотрудничества по вопросам мобильности.

Как сообщает пресс-служба Офиса вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, в частности Стефанишина и Варгеи обсудили такие ключевые вопросы, как углубление сотрудничества по вопросам мобильности, в том числе в рамках Восточного партнерства и важность заключения Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.

Помимо прочего стороны обсудили будущий саммит Украина-ЕС, поддержку Украины во времени пандемии COVID-19 и вопрос вступления Украины в Европейский зеленый курс.

"Вице-премьер отметила, что в августе 2020 года правительство отправило европейским партнерам позиционный документ относительно участия Украины в этом курсе, и рассчитывает на поддержку ЕС поданных предложений", - сказано в сообщении.

Также Стефанишина и комиссар ЕС подняли тему важности начала дискуссии по обновлению Соглашения об ассоциации в торговой и секторальной частях

Теги: #стефанишина #ес #варгеи
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