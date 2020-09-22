Политика

19:52 22.09.2020

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

1 мин читать
Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

Внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - заявил Разумков в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник.

По его словам, во власти сегодня нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнения легитимность избирательного процесса.

Теги: #изменения #местные_выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:11 22.09.2020
За сутки в Украине начаты два уголовных дела из-за нарушений избирательного законодательства

За сутки в Украине начаты два уголовных дела из-за нарушений избирательного законодательства

18:10 21.09.2020
Без скатертей и в маске. В ЦИК рассказали об особенностях голосования в условиях карантина

Без скатертей и в маске. В ЦИК рассказали об особенностях голосования в условиях карантина

17:06 20.09.2020
Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

Корниенко: Мы работаем над тем, чтобы начать рассматривать законопроект "О столице" до выборов

16:42 20.09.2020
Киев ждет генеральная уборка – Верещук

Киев ждет генеральная уборка – Верещук

15:05 20.09.2020
Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

Киевом может эффективно управлять не только коренной киевлянин – Зеленский

14:54 20.09.2020
С начала избирательного процесса полиция Украины внесла в ЕРДР сведения о 43 уголовных делах

С начала избирательного процесса полиция Украины внесла в ЕРДР сведения о 43 уголовных делах

14:02 19.09.2020
Сеть "Опора" разработала калькулятор для расчета залога кандидатов на местных выборах

Сеть "Опора" разработала калькулятор для расчета залога кандидатов на местных выборах

18:31 18.09.2020
Наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций – ЦИК

Наблюдать за местными выборами в Украине смогут представители 116 общественных организаций – ЦИК

17:20 18.09.2020
Зеленский: если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

Зеленский: если бы не местные выборы, то заболеваемость COVID-19 была бы меньше

16:24 18.09.2020
Результат местных выборов в Украине повлияет на судьбу Кабмина и законопроекта по децентрализации – мнение

Результат местных выборов в Украине повлияет на судьбу Кабмина и законопроекта по децентрализации – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

Зеленский: оккупация Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе - это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

Я бы рассматривал идею Одесского скоростного трамвая, а не метро - Филимонов

Вице-президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета посетят Донбасс

В условиях гибридной агрессии против Украины нужно увеличивать финансирование всех органов, занимающихся безопасностью и обороной - Ермак

ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА