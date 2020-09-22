Политика

18:52 22.09.2020

ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

2 мин читать
ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает РФ сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе – Боррель

Европейский Союз поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, призывает Российскую Федерацию сделать аналогичные Украине усилия по достижению мира на Донбассе, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признаем и не будем признавать незаконную аннексию Крыма. Президент (Украины Владимир – ИФ) Зеленский предпринял важные шаги, чтобы дать больше места диалогу и дипломатии. И мы призываем Россию сделать такие же усилия", - сказал Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он подчеркнул, что ЕС заинтересован в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной

"Пандемия коронавируса также ухудшила гуманитарную ситуацию на востоке Украины, и для того, чтобы решить эти вопросы на востоке, ЕС вместе со странами-членами ЕС предоставил 155 млн евро помощи. Мы являемся самым большим провайдером гуманитарной помощи. Но я хотел бы подчеркнуть, что ЕС предоставляет эту помощь не потому, что является каким-то благотворительными фондом. Мы являемся политической институцией и мы делаем это потому что мы заинтересованы в том, чтобы Украина была процветающей, демократической и стабильной страной", - пояснил Боррель.

Кулеба поблагодарил Евросоюз за неизменную поддержку Украины.

"Напомню, что после начала российской агрессии против Украины ЕС подставил свое плечо и поддержал наше государство. Я напомню, что ЕС поддерживает ряд ключевых реформ в Украине, а Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является указателем реформ", - сказал он.

По словам Кулебы, он и Боррель обсудили подготовку 22-го саммита Украина-ЕС 1 октября, санкционную политику ЕС, создание крымской платформы.

"Не обошлось без обсуждения ситуации в Беларуси. И я рад, что наши позиции по этому очень чувствительному вопросу в целом совпадают", - добавил глава МИД.

Теги: #рф #украина #боррель #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:37 22.09.2020
Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

Президент Евросовета Мишель ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником, саммит ЕС перенесен, состоится ли поездка в Украину – не известно

18:05 22.09.2020
Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

18:05 22.09.2020
Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

17:42 22.09.2020
Вице-президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета посетят Донбасс

Вице-президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета посетят Донбасс

17:31 22.09.2020
ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

16:39 22.09.2020
Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

Зеленский на встрече с Боррелем подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС

15:48 22.09.2020
Министры иностранных дел Украины и Венгрии встретятся на Закарпатье 23 сентября

Министры иностранных дел Украины и Венгрии встретятся на Закарпатье 23 сентября

14:38 22.09.2020
За время пандемии COVID-19 в Украине ООН зафиксировала рост погибших среди гражданского населения на востоке страны

За время пандемии COVID-19 в Украине ООН зафиксировала рост погибших среди гражданского населения на востоке страны

14:37 22.09.2020
Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью – замглавы ОП

Украина и МВФ работают над возможностью визита миссии Фонда осенью – замглавы ОП

14:30 22.09.2020
Арбитраж с ЕС по запрету Украиной экспорта леса-кругляка может стоить Украине до EUR1 млн

Арбитраж с ЕС по запрету Украиной экспорта леса-кругляка может стоить Украине до EUR1 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина продолжает соответствовать критериям "безвиза" с ЕС, но важна дальнейшая эффективная, независимая работа антикоррупционных органов – Боррель

Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

Боррель начал визит в Украину, указав на важность независимых антикоррупционных институций и судебной реформы

Зеленский: оккупация Крыма и военная агрессия РФ на Донбассе - это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире

ПОСЛЕДНЕЕ

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность - Разумков

Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

Олег Филимонов: президент поддержал мою идею сделать в Одессе локальное Порто-франко для ІТ-шников

Я бы рассматривал идею Одесского скоростного трамвая, а не метро - Филимонов

В условиях гибридной агрессии против Украины нужно увеличивать финансирование всех органов, занимающихся безопасностью и обороной - Ермак

Предложение освободить от налогообложения выигрыши от азартных игр и лотерей имеет коррупционную составляющую - Юрчишин

Шкарлет призывает директоров киевских школ приобщиться к наполнению контентом демо-версии онлайн-платформы для дистанционного обучения

Зеленский в Николаевской области ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия – 2020"

От развития туристического потенциала регионов выигрывают громады - Шмыгаль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА