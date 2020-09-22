Минздрав Украины обещает выплачивать повышенные зарплаты медикам уже в конце сентября – совещание у президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства, чтобы проверить выполнение мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий.

"На каком этапе повышение зарплат врачей, наших медиков, которые в условиях коронавирусного кризиса героически спасают человеческие жизни?", - обратился глава государства к министру здравоохранения Максиму Степанову.

Как сообщает пресс-служба президента, министр отчитался, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1 600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены.

Министр подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд грн до конца года.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", – указал Зеленский.

Президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн грн, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из 2,9 млрд грн, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн грн. До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 млрд грн бюджетных средств.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений более чем из 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", – сказал глава государства.

Президент также отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание в Украине современной биологической лаборатории, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин.