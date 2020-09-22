Если Зеленский не уволит Фокина после его заявлений по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику– нардеп Геращенко

Трехсторонняя контактная группа работает по четким директивами президента Украины, и если действующий глава государства Владимир Зеленский не уволит замглавы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина за его высказывания по Донбассу, значит, он разделяет такую риторику, заявила сопредседатель фракции "Евросолидарность" в Верховной Раде Ирина Геращенко.

"В очередной раз общество перевозбуждено обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонний контактной группе о том, что Украина напала на Украину из-за украинского языка. В это время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, которая стоит за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса", - сказала Геращенко в своем видеообращении.

По мнению нардепа, совсем исчезла из повестки дня риторика о том, что должна сделать Российская Федерация, но все время обсуждается, что должна сделать Украина.

"Это Российская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой блок по вопросам безопасности, она не выполняет договоренности саммита в Нормандском формате в декабре прошлого года, о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста к оккупированным территориям. Россия не освободила всех заложников", - подчеркивает Геращенко.

Она отметила, что в связи с этим "Евросолидарность" еще раз обращается к власти с призывом озвучить стратегию и тактику освобождения оккупированного Донбасса.

"Первое: вернитесь к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций Нормандского формата на уровне советников президентов и канцлера…Второе: это ненормально, что сегодня министерство иностранных дел и парламент вообще исключены из политического процесса, из того, что происходит в Минске…Третье: абсолютно ненормально, когда украинская сторона ежедневно набирает на себя все новые и новые обязательства по Минским соглашениям. Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года", - заявила Герщенко.

Также нардеп добавила, что от Зеленского ожидают, что на юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН в своей речи он "вспомнит о требовании к миру направить миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса.