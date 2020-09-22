Я бы рассматривал идею Одесского скоростного трамвая, а не метро - Филимонов

Из-за особенности грунтов в Одессе стоит рассматривать постройку в городе не подземного метрополитена, а скоростного трамвая, заявил кандидат в мэры Одессы от партии "Слуга народа" Олег Филимонов.

"Вы знаете, запрос (у горожан на постройку метро - ИФ) есть и очень давно, но я не знаю, насколько это реалистично. Одесса построена на катакомбах и геоподоснова Одессы или значительной ее части состоит из ракушняка. Это пористый камень, который не прочный, он не выдерживает сильных нагрузок, крошится и намокает от грунтовых вод. Из-за этого намокания вымыло целые пещеры под Одессой. Либо это метро должно быть заложено глубже, то есть уйти в глиноземы, которые находятся ниже пористого камня, но это сильно удорожает саму идею…", - сказал Филимонов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместо постройки подземного метро, он предложил идею создания в городе скоростного трамвая.

"Я бы рассматривал не идею Одесского метро, а Одесского скоростного трамвая. В Киеве тоже есть скоростной трамвай. Это ограниченное пространство, оно отгорожено сетками. Можно рассматривать монорельсовый транспорт, сегодня это уже есть и на самом деле это прогрессивная история. Боюсь, что под землю не удастся в Одессе все-таки спуститься. Хотя, как шутили мои друзья: "Фуникулер уже построили - осталось пристроить метро", - сказал Филимонов.