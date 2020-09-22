Политика

17:42 22.09.2020

Вице-президент Еврокомиссии и президент Европейского Совета посетят Донбасс

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Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и президент Европейского Совета Шарль Мишель на выходных посетят Донбасс, сообщил Боррель в ходе визита в Украину

"Я вернусь в субботу, всего через несколько дней с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. И мы полетим в восточную часть страны для того, чтобы иметь четкое понимание большой проблемы, которую имеет Украина на своей границе", - сказал Боррель на совместной с министром иностранных дел Украины пресс-конференции в Киеве во вторник.

Теги: #ордло #боррель #мишель #визит
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