Политика

17:42 22.09.2020

В условиях гибридной агрессии против Украины нужно увеличивать финансирование всех органов, занимающихся безопасностью и обороной - Ермак

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В условиях гибридной агрессии против Украины нужно увеличивать финансирование всех органов, занимающихся безопасностью и обороной - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак убежден, что в условиях гибридной агрессии против Украины необходимо увеличивать финансирование всех государственных структур, отвечающих за обеспечение безопасности и обороны страны.

"Неделю идут активные дискуссии о проекте государственного бюджета на следующий год. Скажу о том, что поразило больше всего. Это крайне безответственные попытки отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства. В правительстве запланировали рост расходов на сектор обороны и безопасности. Плюс почти 21 млрд грн. Всего предусмотрено 267 млрд, это больше всего за годы независимости", - написал он во вторник на своей странице в "Фейсбук".

Ермак указал, что действительно в расходах бюджета есть "несколько странное, хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн грн".

При этом он подчеркнул, что другие показатели в проекте госбюджета вполне оправданы: добавляется в следующем году Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Минобороны, Службе безопасности. Увеличение на 10,8% будет у пограничников.

"Разве все они не важны с точки зрения защиты нашей государственности? Важны. Разве в предыдущие годы они получали столько, сколько было необходимо? Нет, к сожалению", - пояснил руководитель ОП.

Ермак отметил, что гибридная агрессия всегда комплексная, чтобы остановить ее, нужно привлекать не только привычную военную силу, но и весь арсенал безопасности, который выполняет не меньше задач, чем украинские военные.

По его словам, если посмотрим на расходы в России на сферу безопасности, а, следовательно, и на возможные угрозы для Украины, то можно увидеть отсутствие любой экономии, а значит, Украина должна выравнивать свои возможности защищаться.

"Сектор обороны и безопасности - целостный, в нем каждый элемент имеет свое значение для защиты государственности. Поэтому не могут быть в интересах Украины призывы сократить расходы на этот сектор или на его часть. Разведка и Служба безопасности вместе с Вооруженными силами обеспечивают нашу самостоятельность, давая возможность дипломатам искать путь к миру", - указал Ермак.

Глава ОП также обратил внимание на то, что в проекте госбюджета предусмотрено увеличение расходов и на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, а наводнения и лесные пожары в этом году должны были убедить всех украинских политиков, даже наибольших популистов, в том, что нельзя экономить на спасателях.

"Но почему-то это вызывает критику, поскольку управление ГСЧС осуществляется через систему Министерства внутренних дел, и поэтому удобно манипулировать в телеэфире, что и эти деньги идут на МВД. А тушения пожаров вблизи линии разграничения в Донбассе? Это также попробуете отделить от задачи защищать наших людей?", - возмутился он.

Кроме того, Ермак еще раз назвал недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. "Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимыми. В частности, расходы на Офис президента будут сокращены в процессе работы над законопроектом в парламенте", - заверил он.

Теги: #безопасность #оос #ермак
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