Политика

17:31 22.09.2020

ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

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ЕС готов предоставить Киеву EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, но нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования по верховенству права – Боррель

Европейский Союз готов предоставить Украине EUR1,2 млрд макрофинансовой помощи, однако для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом (МВФ) и выполнить требования, касающиеся верховенства права, заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который вызван коронавирусной пандемией. Однако для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ, а также выполнить все требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во вторник.

Боррель отметил, что в Киеве встретился с представителями украинского парламента и гражданского общества.

"И сигнал, который я передал им всем, ясен: ЕС поддерживает Украину и ее народ. Мы наиболее сильный и надежный партнер Украины, мы продолжим поддерживать процесс реформ, суверенитет и территориальную целостность. У нас с Украиной наиболее всеобъемлющее соглашение об ассоциации, и Украина - это страна, которая получает самую большую европейскую поддержку. Мы очень преданы будущему Украины как свободной и процветающей страны", - добавил он.

Как сообщалось, 14 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый 25 августа Верховной Радой закон №825-IX о ратификации меморандума и кредитного соглашения между Украиной и Европейским Союзом о получении макрофинансовой помощи Евросоюза на сумму до EUR1,2 млрд.

Реализация положений меморандума и указанного соглашения позволит привлечь дополнительный кредитный ресурс Евросоюза, который будет направлен на поддержку макроэкономической стабильности, платежного баланса и реализации реформ в государстве. Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по EUR600 млн каждый, сообщал тогда Офиса президента.

Меморандум определяет общие предпосылки для выделения средств, а также определяет меры в рамках реализации структурных реформ, необходимых для получения второго транша этой помощи. Предусмотренные меры касаются медицинских закупок, налоговой и таможенной реформ, функционирования судебной системы, государственного управления, корпоративного управления для государственных предприятий, функционировании рынка газа.

Меморандум и кредитное соглашение Украины и ЕС заключили 23 июля текущего года в Брюсселе. Подписанию документов предшествовало принятие Европейским советом решения о выделении "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства и расширения в условиях кризиса COVID-19 объемом EUR3 млрд, в рамках которого Украина получила наибольший пакет помощи в размере EUR1,2 млрд.

Теги: #макрофинпомощь #боррель #мвф
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