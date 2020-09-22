Политика

16:13 22.09.2020

Шкарлет призывает директоров киевских школ приобщиться к наполнению контентом демо-версии онлайн-платформы для дистанционного обучения

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Шкарлет призывает директоров киевских школ приобщиться к наполнению контентом демо-версии онлайн-платформы для дистанционного обучения

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет призывает директоров учебных заведений Киева приобщиться к наполнению контентом демо-версии онлайн-платформы для обучения дистанционно и запустить пилот в школах.

"На сегодня уже есть демо-версия онлайн-платформы для обучения дистанционно. Призываю уважаемых директоров учебных заведений Киева, которые имеют большой опыт и передовые технологии для организации работы, приобщиться к наполнению контентом этой платформы и запустить пилот в школах. Сейчас это главная задача", - цитирует Шкарлета пресс-служба министерства по результатам его встречи с руководством Департамента образования Киевской городской государственной администрации, директорами учебных заведений столицы, представителями ассоциаций учреждений дошкольного, школьного и профессионального образования.

Также на встрече обсуждался вопрос организации образовательного процесса в условиях карантина.

"Директора учебных заведений рассказали об опыте организации обучения, а также высказали ряд предложений по совершенствованию действующей нормативно-правовой базы. Кроме того, участники рабочей встречи поставили и.о. министра ряд вопросов по реализации образовательной политики", - говорится в сообщении.

Теги: #шкарлет
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